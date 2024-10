Fogo destruiu área igual a Roraima até setembro, 150% a mais que em 2023 O Brasil teve 22,4 milhões de hectares queimados em 2024, entre os meses de janeiro a setembro, uma área equivalente ao estado de Roraima. A área queimada é 150% maior que os 9 milhões que incendiaram no mesmo período de 2023. Os dados são do levantamento mensal Monitor do Fogo da rede MapBiomas, que será lançado nesta sexta-feira (11). Veja o texto completo de Carlos Madeiro