O presidente Lula cutucou a família Ferreira Gomes, em especial o ex-governador Ciro Gomes (PDT), durante comício nesta sexta-feira (11) em Fortaleza. Sem citar nomes, ele disse que "essa gente não vale muita coisa" e insinuou que Ciro estaria atuando a favor do bolsonarismo e contra a eleição de Evandro Leitão, candidato do PT no segundo turno na capital cearense. O PDT no estado anunciou neutralidade para a nova disputa em Fortaleza.