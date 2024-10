O presidente Lula participa nesta sexta-feira (11) de um ato eleitoral em Fortaleza para ajudar o candidato Evandro Leitão (PT) a virar a disputa no segundo turno contra o bolsonarista André Fernandes (PL), que foi o mais votado e fechou o primeiro turno com 40,2% do total válido. Se chegar atrás no segundo turno já é ruim, um ponto chamou a atenção na votação: Fernandes venceu nas zonas eleitorais da periferia da cidade, abrindo mais de 10 pontos percentuais em alguns casos (veja mais abaixo).