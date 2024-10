Candidatos a prefeito do PL ou apoiados por Jair Bolsonaro se destacaram em cinco capitais do Nordeste, região que historicamente dá as maiores vitórias ao PT e ao presidente Lula. Salvador e Maceió já fecharam a disputa no dia 6, e Fortaleza, Aracaju e Natal levaram bolsonaristas ao segundo turno. Analistas ouvidos pelo UOL atribuem os resultados mais a lideranças com relevância local do que a influência de nomes nacionais, como Jair Bolsonaro (PL). Para os cientistas políticos, as eleições municipais não tiveram debate nacionalizado e veem uma direita vitoriosa nas urnas, mas não necessariamente ligada ao ex-presidente, com um poder já consolidado nessas cidades.