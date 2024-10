Petistas históricos da Paraíba se recusam a seguir a posição oficial do partido e se negam a apoiar ao prefeito Cícero Lucena (PP) no segundo turno em João Pessoa. O adversário é o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), ligado ao bolsonarismo. No primeiro turno, Cícero teve 49% dos votos. Queiroga, 22%. O diretório do PT de João Pessoa anunciou que apoiaria Cícero no segundo turno por "rechaçar" Queiroga, classificado como um político de "ultradireita, de teor autoritário, negacionista e ultraliberal".