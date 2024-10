Os dois filhos de um preso que se matou dentro do Presídio do Agreste, no município de Girau do Ponciano (AL), serão indenizados em R$ 50 mil cada um. Os valores devem ser pagos pelo governo de Alagoas e pela empresa Reviver Administração Prisional, que faz a gestão da cadeia. O preso Manoel (sobrenome será preservado) cometeu suicídio no dia 2 de agosto de 2020, após ter tentado outras três vezes, sem sucesso, se matar. Além disso, agentes flagraram o preso batendo a cabeça na parede em 10 oportunidades.