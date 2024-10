O Brasil melhorou a classificação na maioria dos índices dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em 2023, em relação ao ano anterior, mas o patamar do país segue baixo, com apenas 13 das 168 metas com progresso satisfatório. No anterior eram apenas 3. O combate à fome melhorou no Brasil, mas saúde e educação ainda são pontos que puxam o país para baixo.