Um homem com condenação transitada em julgado (sem chance de recurso) por estupro de vulnerável concorreu sem impedimentos e se tornou primeiro suplente de vereador no município de Sebastião Barros (PI). Ele está foragido. No dia 6 de outubro, o candidato Gasparino Neto (PT) teve 135 votos e se tornou o primeiro suplente na chapa do PT, que elegeu um dos nove vereadores na cidade. Por 11 votos ele não foi eleito e ficou atrás de Britto Junio, único petista que venceu no município.