Quem diz que política, futebol e religião não se discute não tem acompanhado a campanha do segundo turno para prefeito de Fortaleza, que reúne Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). O debate eleitoral abarcou a relação de ambos com times e igreja, que saíram do púlpito e gramados para redes sociais e programas de rádio e TV. Os dois candidatos aparecem empatados tecnicamente nas últimas pesquisas e prometem uma das eleições mais acirradas do país no próximo domingo. Eles replicam, na mais populosa cidade do Nordeste, a polarização nacional entre lulismo e bolsonarismo.