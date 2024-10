Família alega que erro jurídico a fez 'esquecer' terras de Jeri por 20 anos A aposentada Iracema Correia São Tiago deixou de lado por exatos 20 anos o terreno de sua propriedade onde está 80% da área da Vila de Jeri (CE), um dos destinos turísticos mais visitados do Nordeste. A área da vila é de 88,2 hectares, e 73,5 deles estão em uma fazenda registrada no nome dela. O motivo alegado para o "esquecimento" de terras extremamente valiosas é curioso: uma orientação errada do advogado contratado pela família em 2002, que afirmou que o estado teria feito a aquisição da área de 71 hectares entre 1995 e 1997, e o prazo de reivindicação seria de apenas cinco anos —aquisição de terras, segundo especialistas ouvidos, não prescreve para pedido de reivindicação. Veja o texto completo de Carlos Madeiro