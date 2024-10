O prefeito eleito de Jijoca de Jericoacoara (CE), Leandro Cezar (PP), acionou o MPF (Ministério Público Federal) e pretende acionar o Judiciário para tentar anular o acordo do governo do estado com a empresária que se apresentou como proprietária de uma área equivalente a 80% da Vila de Jeri. Em conversa com a coluna, ele diz que se posicionou com o Comitê Comunitário, que entende que a área não deveria ter sido repassada à aposentada Iracema Correia, visto que —para ele— nunca houve a posse de fato da família a áreas naquela localidade.