O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), afirma que as eleições municipais de 2024 devem deixar um recado para a esquerda: é preciso ir bem além do discurso para conseguir vitórias nas urnas. Olhe as grandes vitórias nas grandes cidades: elas não se deram no campo ideológico, mas sim no campo de trabalho, da entrega, de quem teve pauta concreta, de quem fez, de quem realizou. Esse é o grande recado, principalmente para a esquerda.

João Campos (PSB), prefeito do Recife