MP: Padre comprou imóvel de luxo com verba desviada e pôs em nome de bebê A Justiça da Paraíba recebeu uma denúncia e tornou réu o padre paraibano Egídio de Carvalho Neto, 57.



Ele será julgado por desvio de verba, ocultação de bens e lavagem de dinheiro na compra de um apartamento vizinho ao mar de João Pessoa, registrado em nome de um bebê, em dezembro de 2022. À época, criança tinha 1 ano e 11 meses. O imóvel está avaliado hoje em mais de R$ 700 mil. A denúncia foi feita pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) do MPPB (Ministério Público da Paraíba) no último dia 23 e foi aceita na data seguinte pelo juiz José Guedes Cavalcante Neto, da 4ª Vara Criminal da Capital. Veja o texto completo de Carlos Madeiro