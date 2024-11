'Tropa bolsolula': brasileiros reagem à ameaça no perfil do regime Maduro O post publicado na quinta-feira (31) pelo regime de Nicolás Maduro em que há uma ameaça ao Brasil, usando uma imagem que mostra a silhueta do presidente Lula e a bandeira brasileira, repercutiu entre internautas brasileiros. Entre ontem e hoje, são mais de 11 mil comentários na postagem feita pela Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela. Veja o texto completo de Carlos Madeiro