As cidades brasileiras viram suas áreas urbanizadas em áreas de risco mais que dobrarem nos últimos 38 anos. O dado consta no levantamento "perfil das áreas urbanas no Brasil", da rede MapBiomas. Em 2023, zonas urbanas em áreas de risco cresceram 212% em relação a 1985. Eram 115 mil hectares no ano passado, contra 60,9 mil há quase 40 anos.