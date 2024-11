A Justiça do Maranhão determinou que duas estudantes do 9º ano sejam reintegradas ao Colégio Militar 2 de Julho, no município de São Mateus (MA). As duas, que são irmãs gêmeas, foram expulsas por decisão do conselho disciplinar escolar. A decisão é do último dia 5. Segundo o relato da mãe das meninas ao MPMA (Ministério Público do Maranhão), a expulsão das filhas ocorreu "por não terem se referido ao diretor como 'senhor', tratando-o por 'você'".