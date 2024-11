As cidades brasileiras têm, na média, 11% de vegetação em suas áreas urbanas. Os dados fazem parte do levantamento "perfil das áreas urbanas no Brasil", da rede MapBiomas. Proporcionalmente, Rio Branco é capital que tem mais área verde: 32,8%. Entretanto, ela vem perdendo tamanho ao longo dos últimos 20 anos. Em 2003, esse percentual era de 43,3%. Já Natal é capital como menor vegetação (veja ranking abaixo).