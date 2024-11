Aracaju terá de devolver 20 km² 'tomados' de cidade vizinha, decide justiça O município de Aracaju terá que devolver uma área estimada de 20,78 km² (ou 11,4% do seu território) à cidade vizinha de São Cristóvão, que teria sido "tomada" pela capital sergipana após mudanças ilegais de limites pela Constituição estadual de 1989 e de uma Emenda Constitucional de 1999. Depois de uma longa batalha judicial que chegou até ao STF (Supremo Tribunal Federal), a Justiça Federal de Sergipe mandou, em agosto, que um novo mapa seja feito pelo IBGE e que as prefeituras façam com um plano de transição das áreas entre os municípios. Veja o texto completo de Carlos Madeiro