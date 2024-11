O Pantanal brasileiro está alagando uma área cada vez menor e ficando seco por períodos cada vez maiores no ano. A constatação faz parte do mapeamento anual de cobertura e uso da terra do Pantanal, produzido e divulgado pela rede de pesquisas MapBiomas nesta terça-feira (12) . Em 2023, o Pantanal teve uma área alagada de 3,3 milhões de hectares, 38% a menos que em 2018, quando ocorreu a última grande cheia do bioma, cobrindo 5,4 milhões de hectares.