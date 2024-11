A Polícia Civil de Sergipe prendeu, na manhã desta terça-feira, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto. Ela é suspeita de mandar matar o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42, assassinado a tiros no dia 18 de outubro em Aracaju. Daniele é uma médica famosa no estado e tem 145 mil seguidores apenas no Instagram, onde usa o perfil para compartilhar parte de sua rotina de trabalho e momentos com a família. Além de Sergipe, ela também tem registros para atuação nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro.