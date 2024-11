A médica Daniele Barreto articulou e encomendou o assassinato do marido com ajuda de uma amiga e de uma funcionária. A Polícia Civil de Sergipe detalhou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13), as investigações sobre a morte do advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, 42, em Aracaju. Cirurgiã plástica teria contratado dois homens para executar o marido e o filho dele, que também foi vítima de tentativa de assassinato, mas sobreviveu. Os cinco foram identificados e presos nesta terça-feira (12), mas os nomes deles não foram divulgados pela polícia.