A Polícia Militar de Sergipe prendeu o último suspeito ainda solto entre os suspeitos de matarem o advogado José Leal de Souza Rodrigues Junior, 42, no dia 18 de outubro. A prisão do homem apontado como atirador do caso ocorreu no Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, na noite dessa quarta-feira, 13. O nome dele não foi revelado.

Com ele, são sete pessoas pressas, entre elas a esposa do advogado, a médica Daniela Rabelo, que teria sido a mandante do crime. Todas devem indiciadas por homicídio e tentativa de homicídio do filho do advogado, Guilherme Rodrigues, 20, que também foi baleado na ação, mas foi socorrido e sobreviveu.