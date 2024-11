Roupa preta, máscara e arma do pai: como agia o serial killer de Maceió Ao matar ao menos dez pessoas em um período de dez meses em Maceió, o serial killer Albino Santos de Lima, 42, deixou suas digitais nos crimes, que o levaram a ser identificado e preso pela polícia. Durante a apuração, que contou com mais de 30 laudos da Polícia Científica de Alagoas, pontos similares das mortes ligaram Albino às cenas dos crimes. Ele foi detido no último dia 17 de setembro em casa, onde também foram apreendidos dados e fotos de futuras possíveis vítimas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro