Em agosto de 2021, Ana (nome fictício) foi surpreendida com a inserção do seu número de WhatsApp em um grupo de pornografia intitulado "Putaria 100%." A inclusão a fez passar a receber contatos de diversos homens, que a procuravam com interesse em sexo. Aos 24 anos à época, a jovem achou que se tratava de um erro. "Eu não tinha inimizade, então não tinha ninguém em mente que poderia ter raiva de mim para colocar meu nome desse jeito", diz.