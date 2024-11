A Justiça do Trabalho em Alagoas determinou a penhora da cobertura duplex pertencente ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. O imóvel de luxo, com 600 m² de área privativa, fica à beira mar do bairro da Jatiúca, um dos mais valorizados do litoral de Maceió, e foi omitido da declaração de bens entregue à Justiça eleitoral em 2022. A decisão é da juíza Thais Costa Gondim, titular da 6ª Vara do Trabalho. A penhora ocorreu no dia 30 de outubro, e a defesa de Collor foi informada sobre a decisão no dia 14 de novembro e tem até o dia 25 para apresentar recursos.