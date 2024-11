O Ministério Público do Estado de Alagoas requisitou nesta segunda-feira (25) informações à Prefeitura de União dos Palmares sobre as condições e o porquê do uso de um ônibus escolar para realizar um passeio no fim de semana. O veículo capotou a caminho da Serra da Barriga e deixou ao menos 18 mortos neste domingo (24). Em nota, o órgão anunciou que pediu abertura de inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente, que deixou 29 pessoas feridas, 20 delas ainda internadas.