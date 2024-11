Cearense de 112 anos é reconhecido como o homem mais velho do mundo Aos 112 anos e 53 dias de vida, o cearense João Marinho Neto, morador do município de Apuiarés (CE), foi reconhecido como o homem vivo mais velho do mundo. Ele foi casado duas vezes e tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. O título veio após o falecimento de John Tinniswood, de 112 anos e natural do do Reino Unido em abril. A certificação foi dada nesta terça-feira (26) pela ONG LongeviQuest, que faz um levantamento em todo o planeta sobre a idade das pessoas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro