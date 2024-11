Uma das sobreviventes do acidente com um ônibus que subia a Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), Jacqueline Nunes da Silva, 33, tinha motivo em dobro para lutar pela vida no último domingo (24). Grávida de 8 meses, logo após ser resgatada por equipe de socorro, ela foi levada ao HRM (Hospital Regional da Mata), onde deu à luz Kaylan Vinicius Nunes da Silva.