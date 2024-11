Homem mais velho do mundo vive em abrigo no CE: 'Não pode faltar rapadura' João Marinho Neto, ou João Mitonho, como é conhecido na cidade de Apuiarés (CE), chegou aos 112 anos mantendo lucidez, saúde em dia e bom humor. A sua vitalidade chama a atenção de todos que atuam e visitam o Lar São Francisco, abrigo público onde ele mora há 10 anos. Nesta terça-feira (25), ele foi reconhecido como o homem vivo mais velho e 50ª pessoa mais idosa do mundo (as 49 primeiras da lista são mulheres). Ele foi casado duas vezes e tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos Veja o texto completo de Carlos Madeiro