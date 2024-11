O pedido de uma escola particular para que alunos do 4º ano do ensino fundamental usassem "adereços e trajes típicos" em uma mostra sobre África e africanidade, com indicação de vestimentas e acessórios, gerou criticas. O caso ocorreu no Colégio Marista São Luís, do Recife, para evento que será em 7 de dezembro.

No comunicado aos pais há cinco imagens com indicações de roupas, com sugestão de pinturas brancas na pele, para meninos; e trança ou turbante, para meninas. Além disso, pedem que os alunos levem pratos típicos da culinária africana.