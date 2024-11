A desembargadora Rosita Falcão Maia, do TJBA (Tribunal de Justiça da Bahia), criticou o sistema de cotas raciais do país e afirmou que ele veio "mais dividir, do que unir a população." Ainda em seu voto, lamentou e disse que "infelizmente a gente tem de cumprir a lei." A fala feita durante o julgamento de um mandado de segurança, nesta quarta-feira (27), gerou repúdio de entidades, que viram na fala um posicionamento discriminatório.