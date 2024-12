A secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana (PT), teve a indicação para conselheira do TCE (Tribunal de Contas do Estado) aprovada em votação secreta na tarde desta quinta-feira (12) após sessão fechada da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará). Foram sete votos a favor e dois contrários. A escolha de Onélia, que é ex-primeira-dama do Ceará e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, deve ser referendada agora em votação nesta sexta-feira (13) em sessão especial no plenário da Alece. Ela conta com o apoio declarado de 40 dos 47 deputados da casa.