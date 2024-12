A ação que resgatou 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis (BA), no fim da noite desta quinta-feira (11), tinha como principal alvo Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá do PCE (Primeiro Comando de Eunápolis). Dadá é líder da facção e tem uma ficha criminal extensa, com acusações e condenações por assassinato, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa. A primeira denúncia contra ele remonta ainda a 2007.