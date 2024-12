Amazônia: 'Garimpos fantasmas' lavam ouro ilegal e faturam bilhões O MPF (Ministério Público Federal) no Pará solicitou na Justiça que a ANM (Agência Nacional de Mineração) adote medidas para dar fim aos chamados garimpos fantasmas, usados para "lavar" ouro extraído ilegalmente na Amazônia. De acordo com o MPF, a fraude se baseia no registro de áreas para mineração e gerou entre 2019 e 2020, ganho ilegal de R$ 1,2 bilhão. Veja o texto completo de Carlos Madeiro