Área queimada cresce 90% este ano no país e equivale a um território do RS O Brasil registrou um aumento de 90% na área queimada entre janeiro a novembro em comparação com o mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados hoje pelo Monitor do Fogo, da rede MapBiomas. Segundo os dados, 29,7 milhões de hectares foram queimados nos 11 primeiros meses do ano, a maior extensão destruída nos últimos seis anos —desde quando o monitor foi criado. A área queimada este ano equivale ao território do Rio Grande do Sul. Veja o texto completo de Carlos Madeiro