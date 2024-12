O prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB), foi diplomado por procuração pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará durante cerimônia no último sábado (14). Por estar foragido da Justiça, quem compareceu ao ato oficial no lugar dele foi o filho, Daniel Queiroz. O MP-CE (Ministério Público do Estado do Ceará) afirma que Bebeto Queiroz já foi alvo de três operações nos últimos três meses e é suspeito de crimes eleitorais e corrupção.