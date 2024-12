Moradores de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, lotam supermercados e depósitos para comprar água mineral nesta segunda-feira (23). O abastecimento de água local foi suspenso por conta do colapso da ponte Juscelino Kubitschek e a queda de caminhões com carga química no rio Tocantins. Entre os caminhões que caíram da ponte neste domingo (22), segundo a Defesa Civil de Estreito (MA), havia carregamentos de agrotóxicos e uma carga estimada de 120 mil litros de ácido sulfúrico. Há risco de contaminação da água.