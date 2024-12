Vídeo de 2018 mostra ponte MA-TO com buracos, rachaduras e ferragem exposta Um vídeo produzido em abril de 2018 revela que a ponte Juscelino Kubitschek, que ligava Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), apresentava problemas estruturais graves e necessitava de uma intervenção (veja abaixo). Na tarde deste domingo, parte da estrutura colapsou e caiu no rio Tocantins. Caíram na água quatro caminhões, três motos, duas caminhonetes e um carro de passeio. Até a tarde desta segunda-feira (23), 15 pessoas estavam desaparecidas e uma morreu. Veja o texto completo de Carlos Madeiro