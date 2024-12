Expulso do PL em outubro a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal pelo Ceará Júnior Mano se filiou nesta quinta-feira (26) ao PSB, partido que é comandado no estado pelo senador Cid Gomes. Mano apareceu em postagem conjunta de "boas-vindas" nas redes sociais dele, de Cid e do prefeito do Recife, João Campos (PSB).