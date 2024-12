Jangada com 12 pessoas naufraga em Maceió após passeio às piscinas naturais Uma jangada que transportava 12 pessoas naufragou durante o retorno do tradicional passeio às piscinas naturais chamado "banho de lua". O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (26) no mar de Ponta Verde, em Maceió, e uma pessoa ficou ferida. Segundo a Marinha, a embarcação naufragou a aproximadamente 500 metros da praia. Veja o texto completo de Carlos Madeiro