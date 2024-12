A médica alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, 24, morreu neste domingo (29) durante o incêndio em um hotel em Bangkok, capital da Tailândia. Ela estava de férias com companheiro, com tinha noivado havia 6 dias, e tinha volta marcada para o Brasil entre domingo e esta segunda-feira. Três turistas morreram no incidente. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Médicos de Alagoas e por familiares da jovem. Segundo as primeiras informações, o noivo dela, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, 26, que estava com ela no hotel, conseguiu escapar do fogo pulando da janela, teve uma fratura na perna, mas está fora de perigo.