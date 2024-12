O governo da Tailândia anunciou nesta segunda-feira (30) que vai pagar um valor de 1 milhão de baht (cerca de R$ 180 mil) a cada uma das três famílias de vítimas mortas no incêndio de um hotel em Bangkok, na noite do domingo (29). Entre as vítimas está a médica brasileira Carolina Canales, 24. A informação da indenização foi repassada pela secretária Permanente do Ministério do Turismo e Esportes, Natreeya Thaweewong, em comunicado publicado na agência de notícias do governo tailandês.