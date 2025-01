O prefeito reeleito de Santa Quitéria (CE), José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso nesta quarta-feira (1º) em sua casa, instantes antes da posse marcada na Câmara de Vereadores. Ele é acusado de ter usado a facção CV (Comando Vermelho) para coagir eleitores rivais na eleição de 2024. A prisão foi decretada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará, que ainda determinou o afastamento do cargo e ordenou uma busca e apreensão na casa do prefeito. As medidas foram cumpridas pela PF (Polícia Federal). O vice-prefeito Gardel Padeiro (PP) também foi afastado do cargo.