A disputa do tráfico de drogas por territórios em Jequié (a 366 quilômetros de Salvador) contava até com sistema de monitoramento por câmeras das ruas, descoberto pela polícia após uma sequência de mortes no final de semana passado. O sistema clandestino de câmeras foi achado neste domingo (5) pela Polícia Civil. Ele vigiava localidades do bairro Joaquim Romão, uma área comandada pelo CV.