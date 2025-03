Sem saber valor, TJ-SE aprova 9 anos retroativos de gratificação já extinta Em uma votação que durou 30 segundos —entre leitura, apreciação e proclamação do resultado—, o TJ-SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) aprovou no último dia 12 de fevereiro um processo administrativo que determina o pagamento retroativo de gratificação por acúmulo de acervo processual (já extinta em Sergipe) referente ao período de 13 de janeiro de 2015 e 26 de fevereiro de 2024. O processo foi apresentado pela Amase (Associação dos Magistrados de Sergipe) em agosto de 2024 e foi votado pelo pleno do órgão sem que fosse feito um cálculo do impacto orçamentário exato da medida. Um detalhe é que os valores serão pagos como indenização e não terá desconto de Imposto de Renda e Previdência. Veja o texto completo de Carlos Madeiro