Ataques a provedores geram apagões de Internet e miram criar 'CV Net' no CE O estado do Ceará vem registrando, nos últimos dias, uma série de ataques criminosos contra provedoras de internet, que geraram "apagões" do serviço em regiões controladas pela facção CV (Comando Vermelho). A ideia é vender nesses locais um serviço exclusivo e próprio de internet, a chamada "CV NET". Segundo apurou a coluna, a facção tenta consolidar um modelo similar ao adotado pelo crime em territórios ocupados do Rio de Janeiro (estado de origem da facção), com a oferta e cobrança por serviços. Veja o texto completo de Carlos Madeiro