A Justiça de Alagoas ordenou que o CRB suspenda de imediato todas as publicidades que façam referência ao site de acompanhantes "Fatal Model", que patrocina o time da Série B do Brasileirão desde outubro de 2023. A decisão foi dada nesta terça-feira (11) pela juíza Maria Fátima Pirauá, da 28º Vara Infância e Juventude da Capital, e atende a pedido do MP-AL (Ministério Público de Alagoas). O MP-AL entrou com uma ação civil pública alegando que a veiculação de publicidade associada a conteúdos adultos "em locais amplamente frequentados por crianças e adolescentes, como estádios de futebol", é proibida pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A decisão vale apenas para o clube alagoano e não atinge outros patrocínios do serviço a times, campeonatos e eventos.