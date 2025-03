A CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) anuncia na tarde desta quinta-feira (13) a sua decisão sobre a denúncia de violações a comunidades quilombolas do governo brasileiro para construção do CLA (Centro de Lançamento de Alcântara), no Maranhão. A denúncia é de 2001, mas apesar de mais de duas décadas se passarem, o território segue sem título de propriedade coletiva dado aos povos tradicionais.