A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar uma indenização por dano moral de R$ 100 mil a um ex-pastor de Fortaleza que realizou uma cirurgia de vasectomia, imposta como condição para ascender na carreira dentro da instituição. A decisão original é da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Foi ratificada por unanimidade pela Terceira Turma do TRT-CE (Tribunal Regional do Trabalho) e publicada no Diário da Justiça Eletrônico no último dia dia 18 de fevereiro. O órgão entendeu que o procedimento foi preparado e pago pela igreja.