Único bioma 100% brasileiro, que abriga 27 milhões da pessoas, a Caatinga teve seu traçado redesenhado por pesquisadores brasileiros. A nova visão científica está publicada em artigo no periódico The Botanical Review, do Jardim Botânico de Nova York, e desmente antigos retratos da região como pobre do ponto de vista da biodiversidade. A Caatinga ocupa uma área de 862.818 km² (ou 10% do território brasileiro) e se espalha pelo centro da região Nordeste e norte de Minas Gerais.